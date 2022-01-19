سنتامين تعلن عن قفزة 58% في إنتاج الذهب في الربع الرابع

أعلنت شركة سنتامين المدرجة في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء عن قفزة بنسبة 58% في إنتاج الذهب خلال الربع الرابع، حيث استفادت شركة التعدين التي تركز نشاطها في مصر من خامات عالية الجودة فيما أبقت على توقعاتها لعام 2022 لإنتاج الذهب والإنفاق الرأسمالي دون تغيير.

وقالت سنتامين، التي تشغل المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، إن الإنتاج بلغ 107.549 أوقية (أونصة) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول.

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وكانت الشركة ذكرت الشهر الماضي أن مراجعة لمنجم السكري الذي تشغله في مصر أظهرت أكبر نمو للاحتياطي في عشرة أعوام مما يدعم خططها لإنتاج 500 ألف أوقية من الذهب سنويا في السنوات العشر المقبلة.