قيمة استثمار "صندوق الاستثمارات" في "أكتيفيجن" ترتفع 1.1 مليار دولار

سيكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أكبر المستفيدين من صفقة استحواذ شركة ماكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد منتجة لعبة "كول أوف ديوتي" مقابل 68.7 مليار دولار نقدا.

وارتفعت قيمة استثمار الصندوق في شركة أكتيفيجن بـ 1.1 مليار دولار مقارنة بإغلاق السهم يوم الجمعة، وذلك بموجب عرض مايكروسوفت لشراء كامل أسهم شركة الألعاب مقابل 69 مليار دولار.

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ويملك الصندوق 37.9 مليون سهم في أكتيفيجين، وفق آخر إفصاح في سبتمبر الماضي، تعادل نحو 5% من أسهم الشركة تقريباً، وكانت قيمتها السوقية تقارب 2.5 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، حين أغلق السهم عند 65.39 دولار، إلا أن قيمة الحصة ستقفز إلى 3.6 مليار دولار بموجب العرض الذي أعلنته مايكروسوفت لشراء أكتيفيجين بكاملها بسعر 95 دولاراً للسهم.

لكن يبقى من غير المعروف حجم الربح الفعلي لصندوق الاستثمارات العامة من الصفقة، لعدم توفر بيانات عن متوسط سعر التكلفة عليه عند شرائه أسهم الشركة.