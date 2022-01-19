"أوراسكوم للتنمية" تسجل أعلى مبيعات في تاريخها بـ9.2 مليار جنيه خلال 2021

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، اليوم الأربعاء، عن زيادة مبيعاتها بنسبة 61.4% في الربع الرابع من 2021، إلى نحو 3 مليارات جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه مبيعاتها خلال الربع الرابع من 2020.

وذكرت الشركة في بيان، أن المبيعات العقارية خلال العام المنتهي في 2021 هي الأعلى في تاريخ الشركة، وبلغت نحو 9.2 مليار جنيه، بزيادة 48.8% عن العام 2020، و32.9% عن العام 2019.

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وأضافت أن المبيعات العقارية استمرت في التقدم خلال الربع الرابع من 2021 مع زيادة الطلب على منازل الجونة، وكذلك زيادة الطلب على الوحدات العقارية في O West ومكادي هايتس.

في الجونة، ارتفعت صافي المبيعات العقارية بنسبة 75.5% لتصل إلى 4.05 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 2.31 مليار جنيه خلال عام 2020.

وفي O West، ارتفعت المبيعات العقارية لتصل إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المنتهي في 2021 بزيادة قدرها 41.4% مقابل 2.8 مليار جنيه خلال العام 2020.

وبالنسبة لمشروع مكادى هايتس فقد سجلت المبيعات العقارية زيادة بنسبة 162.7% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المنتهي في 2021 مقابل 450.4 مليون جنيه في 2020.

وأوضحت أوراسكوم للتنمية، أن الارتفاع في المبيعات العقارية نتج عن زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.

وعلى مستوى قطاع الفنادق، قالت أوراسكوم للتنمية مصر، إن الطاقة التشغيلية للفنادق ارتفعت إلى 100% منذ نهاية شهر أكتوبر 2021، واستفادت فنادقها في الجونة ومرتفعات طابا من هذه الزيادة حيث وصلت نسبة الإشغال في خلال الربع الرابع من 2021 إلى 69% في الجونة و13% في طابا.

وخلال العام 2021، وصلت نسبة الإشغال إلى 45% في الجونة و11% في طابا، ومثل الأجانب نحو 57% من إجمالي نسبة الإشغال في الجونة خلال الربع الرابع من 2021 و42% من إجمالي نسبة الإشغال على مدار 2021.

وقالت الشركة أن النظرة المستقبلية لا تزال أكثر تفاؤلاً لوجهاتها المصرية، متوقعة استمرار الاتجاه الإيجابي خلال 2022 بالرغم من تداعيات متحور أوميكرون.

وأضافت أنها ستواصل الحفاظ على رصيدها النقدي ومراقبة التكاليف التركيز على إدارة معدل الانفاق.