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ألبا وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة توقعان مذكرة لاستخلاص الكربون

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مصنع للألمنيوم
مصنع للألمنيوم
اقتصاد البحرين

ألبا وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة توقعان مذكرة لاستخلاص الكربون

بهدف خفض الانبعاثات في مصهر "ألبا"

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" مذكرة تفاهم مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بهدف التعاون في مجال خفض البصمة الكربونية بشركة "ألبا".

وتشمل المذكرة دراسة استخدام تقنية طورتها مجموعة ميتسوبيشي بالتعاون مع شركة Kansai Electric Power لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات الوقود الغازية، بهدف خفض الانبعاثات في مصهر "ألبا" وإزالة الكربون من عملياتها.

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