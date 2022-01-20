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تحويل كامل ملكية "ألفا أوريكس" في "أرامكس" إلى موانئ أبوظبي

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أرامكس
أرامكس
سوق دبي

تحويل كامل ملكية "ألفا أوريكس" في "أرامكس" إلى موانئ أبوظبي

"القابضة" كانت قد اشترت في سبتمبر2020 حصة تبلغ 22% في أرامكس

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أرامكس إن شركة "القابضة" المملوكة لحكومة أبوظبي نقلت حصة 22.32 %، في شركة خدمات الشحن التي استحوذت عليها في 2020 إلى أبوظبي للموانئ، وهي شركة أخرى في محفظتها.

كانت "القابضة" قد ذكرت في سبتمبر/أيلول 2020 أنها اشترت حصة تبلغ نحو 22 %، في أرامكس التي تتخذ من دبي مقرا، وذكرت أن الصفقة تمت عبر شركة ألفا أوريكس ليميتد التابعة لها.

وقالت أرامكس في إفصاح للبورصة أمس الأربعاء "قامت شركة أوريكس ليميتد اليوم بتحويل أسهم تمثل 22.3225% من رأسمال شركة أرامكس ش.م.ع إلى شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع".

كانت "القابضة" قد ذكرت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها تعتزم إدراج أبوظبي للموانئ في بورصة أبوظبي للأوراق المالية قبل نهاية 2021. ولم يتضح سبب عدم الإدراج.

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