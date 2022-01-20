رفع قضية ضد "أملاك" تطالبها بفسخ عقد وتعويضات بـ 430 مليون ريال

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك"، اليوم الخميس، عن قضية مرفوعة ضدها من شركة أخرى عميلة لدى "أملاك"، تطالب فيها بفسخ عقد وتعويضها أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

وذكرت "أملاك" في بيان على "تداول السعودية"، أن الشركة المدعية عميلة لدى شركة "أملاك" وتم تمويلها بصيغة الاستصناع بمبلغ قدره 80 مليون ريال لغرض بناء برج سكني.

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وأضافت أن الشركة المدعية تدعي تعرضها للضرر بسبب إخلال شركة "أملاك" بالتزاماتها التعاقدية حسب زعمها.

وأوضحت أن الشركة المدعية تطلب فسخ عقد التمويل وعدم استحقاق ملكية شركة "أملاك" للأرض (ضمان التمويل) والحكم لها بتعويضات تقدر بـ 430 مليون ريال منها 113 مليون ريال عبارة عن خسائر تدعيها، و311 مليون ريال عبارة عن فوات ربح المشروع، و5 ملايين ريال عبارة عن أتعاب محاماة.

وقالت "أملاك"، إنها لا ترى مخاطر جدية لأن الموقف القانوني لها في هذه الدعوى قوي وسليم ولا يوجد إخلال بإلتزامات شركة أملاك التعاقدية وذلك بحسب رأي الشركة ورأي المحامي الخارجي للشركة.

وأوضحت شركة "أملاك" أنها ردت على دعوى الشركة المدعية لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.