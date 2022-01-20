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مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون يمنح مميزات للشركات الرقمية الأجنبية

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مجلس الشيوخ الأميركي
مجلس الشيوخ الأميركي
اقتصاد أميركا

مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون يمنح مميزات للشركات الرقمية الأجنبية

القانون يتعلق بمكافحة الاحتكار

دبي - العربية.نت

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يناقش مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، تعديل مشروع قانون لمكافحة الاحتكار من قبل شركات التكنولوجيا، في خطوة تهدف لتوسيع نطاق المشروع ومعالجة الانتقادات بأن التشريع يعطي ميزة للشركات الرقمية الأجنبية.

وسيتم توسيع معايير مشروع القانون، لتشمل الشركات التي لديها مليار مستخدم شهريًا في جميع أنحاء العالم أو 550 مليار دولار في صافي المبيعات السنوية، هذا مع إبقاء البند الذي يشترط أن تكون القيمة السوقية للشركات 550 مليار دولار على الأقل.

وبالمعايير الجديدة سيسري القانون، إن أُقر، على شركات مثل WeChat وTIK TOK.

يشار إلى أن التشريع الذي يِحظر إعطاء شركات التكنولوجيا الكبرى ميزة لمنتجاتها الخاصة على منصاتها، ينطبق بالمعايير الحالية على Apple وAmazon و Meta Platforms وGoogle.

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