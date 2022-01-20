"المعمر" تطلق التشغيل التجاري لخدمة "Helix" للحوسبة السحابية في السعودية

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، اليوم الخميس، عن إطلاقها التشغيل التجاري لخدمة "Helix" للحوسبة السحابية في السعودية.

كانت "إم أي إس"، قد أعلنت في أبريل الماضي، عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع شركة "BMC Software, Inc" لتوفير برامج وحلول شركة "Helix" من خلال الحوسبة السحابية حيث تديره وتستضيفه شركة المعمر لأنظمة المعلومات داخل المملكة، لتلبية كافة احتياجات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية والشركات الكبيرة والمتوسطة، حيث سيستفيد العملاء من حل "Helix" السحابي لتعزيز الخدمات التقنية والدعم الفني والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية لإدارة تقنية المعلومات السحابية.

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وقالت "إم أي إس"، في بيان على "تداول السعودية"، إن الخدمة ستكون متاحة من خلالها في المملكة، وتأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لشركة "المعمر" لعقد شراكات استراتيجية مع شركات التقنية العالمية لتقديم خدماتها من خلال استضافة حلولها على الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة التابعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات وهي شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات داخل المملكة.

تعرف الحوسبة السحابية في أبسط تعريفاتها بأنها تأجير تكنولوجيا وموارد تقنية المعلومات بدلاً من شرائها، عبر تمكين الشركة أو العميل باستخدام مراكز وقواعد البيانات والتخزين، حسب الطلب مع تسعير التكلفة وفقاً للاستخدام.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، قد أعلنت عن إطلاق حلول وتطبيقات شركة "DataRobot" من خلال الحوسبة السحابية داخل السعودية، حيث تستضيفه وتديره شركة المعمر لأنظمة المعلومات، لتلبية كافة احتياجات إدارة الذكاء الاصطناعي وعمليات تعلم الآلة في علم البيانات للجهات الحكومية والشركات الكبيرة والمتوسطة.