"سابك" تبدأ التشغيل التجاري لمشروعها مع إكسون موبيل في أميركا
يدعم استراتيجية "سابك" التوسعية وتنويع مصادر مواد اللقيم
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الخميس، عن بدء مرحلة التشغيل التجاري للمشروع المشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأميركي.
وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إن المشروع يتضمن إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 1,8 مليون طن والذي سيتم إمداده لتغذية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 1,3 مليون طن وأخرى لإنتاج إيثيلين جلايكول الأحادي بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 1,1 مليون طن.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي على نتائج الشركة اعتباراً من الربع الأول لعام 2022.
وأضافت "سابك"، أن هذا المشروع يدعم استراتيجية "سابك" التوسعية وتنويع مصادر مواد اللقيم، وتعزيز حضور "سابك" في مجال صناعة البتروكيماويات في أميركا الشمالية عبر مجموعة واسعة من المنتجات.
كانت إكسون موبيل و"سابك" قد بدأتا تشييد مصنع للبتروكيماويات بقيمة 9 مليارات دولار في تكساس في الربع الثالث من 2019، ولديه أكبر طاقة لإنتاج الإيثان في العالم.
وتمتلك الشركتان في المشروغ حصة قدرها 50%، لكل منهما، والمعروف باسم "غلف كوست جروث فينشرز" سيكون لديه القدرة على إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً وسيضم وحدة لأحادي إيثيلين الجلايكول ووحدتين للبولي إيثيلين.
ومن المتوقع أن يدخل المشروع، الواقع شمال كوربوس كريستي، مرحلة التشغيل بحلول عام 2022.
وسينتج مواد تستخدم في تصنيع منتجات استهلاكية متنوعة مثل أنظمة التبريد بالسيارات، والتغليف، ومواد البناء.
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