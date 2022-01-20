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"سيرا" تفتتح فندقين من الفئة المتوسطة في جدة

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مجموعة سيرا القابضة مناسبة
شعار مجموعة سيرا القابضة
سوق السعودية

"سيرا" تفتتح فندقين من الفئة المتوسطة في جدة

ضمن صندوق لتطوير الفنادق ذات الفئة المتوسطة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة سيرا القابضة، اليوم الخميس، عن افتتاح فندقين هما فندق كلاريون مطار جدة الواقع في طريق الأمير ماجد، وفندق وأجنحة كومفورت جدة الواقع في طريق الملك عبدالعزيز.

وقالت "سيرا" في بيان على "تداول السعودية"، إن الفندقين ضمن مجموعة الفنادق المعلن إنشاؤها ضمن صندوق لتطوير الفنادق ذات الفئة المتوسطة.

وكانت المجموعة قد وقعت اتفاقية مع شركة البلاد المالية، في أبريل 2018، لتأسيس صندوق استثماري عقاري خاص تديره شركة البلاد المالية وتساهم فيه المجموعة بعدد 6 عقارات مملوكة لها في مدينة الرياض وجده كمساهمة عينية لغرض تطوير فنادق ذات الفئة المتوسطة.

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وأعلنت عن بدء أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من 2018 لعدد 6 فنادق هي فندق العليا كومفورت الرياض، وفندق الصحافة كومفورت الرياض، وفندق طريق الملك فهد العقيق كومفورت الرياض، وفندق طريق الأمير ماجد كوالتي جدة، وفندق طريق حراء تقاطع الملك كومفورت جدة، بالإضافة إلى فندق روشان مول كوالتي جدة.

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