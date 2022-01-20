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30 شركة أدوية عالمية توقع اتفاقا من أجل إنتاج عقار لـ كورونا منخفض التكلفة

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عقار لعلاج كورونا - تعبيرية
عقار لعلاج كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا

30 شركة أدوية عالمية توقع اتفاقا من أجل إنتاج عقار لـ كورونا منخفض التكلفة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت 30 شركة أدوية عالمية اتفاقا من أجل إنتاج عقار لفيروس كورونا سيكون منخفض التكلفة.

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