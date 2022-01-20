فيروس كورونا
30 شركة أدوية عالمية توقع اتفاقا من أجل إنتاج عقار لـ كورونا منخفض التكلفة
وقعت 30 شركة أدوية عالمية اتفاقا من أجل إنتاج عقار لفيروس كورونا سيكون منخفض التكلفة.
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