ستاندرد أند بورز تثبت تصنيف 5 بنوك إماراتية

قامت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيفها الائتماني لخمس مصارف إماراتية مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

وشملت المراجعة بنوك أبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول والمشرق والفجيرة الوطني والشارقة الإسلامي.

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وأوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي الإماراتي سيستفيد من ارتفاع متوقع في أسعار الفائدة بافتراض عدم حدوث اضطرابات كبيرة في قدرة العملاء من الشركات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وأكدت الوكالة أن لدى البنوك الإماراتية قدرات تمويلية سليمة مع ودائع مستقرة من القطاع العام والشركات التابعة للحكومة والتي تؤمن 30% من إجمالي الودائع.