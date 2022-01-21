مساهمو Vistas يوافقون على الاندماج مع "أنغامي" وإدراجها بناسداك  

قالت شركة فيستاس Vistas Media Acquisition المدرجة في بورصة ناسداك أن مساهمي الشركة صوتوا على الاندماج مع شركة أنغامي ما يمهد الطريق لكي يصبح اسم أنغامي هو الاسم التجاري الجديد في "ناسداك" اعتباراً من الشهر المقبل.

وأوضحت شركة Vistas في بيان صحافي على موقعها أن 98% من أصوات المساهمين صوتوا في اجتماع خاص عقد في 19 يناير لصالح الاندماج.

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وكانت الشركتان وقعتا اتفاقية اندماج في مارس الماضي، بعد أن جمّعت شركة Vistas Media وهي شركة ذات أغراض خاصة 100 مليون دولار في العام 2020.

ومن المتوقع دمج الأعمال بعد استيفاء شروط الإغلاق المعتادة، على أن يبدأ عقب ذلك تداول الأسهم العادية وضمانات الشركة المندمجة في بورصة ناسداك تحت الرمزين "ANGH" و"ANGHW"، على التوالي.