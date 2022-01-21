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نواة الإماراتية للطاقة توقع اتفاقية مع شركة "سيراب إس إيه" لدعم محطات براكة

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محطة براكة
محطة براكة
اقتصاد الإمارات

نواة الإماراتية للطاقة توقع اتفاقية مع شركة "سيراب إس إيه" لدعم محطات براكة

لتقديم خدمات تقنية لدعم عمليات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية

رويترز

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قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان، اليوم الجمعة، إن شركة نواة للطاقة، الذراع التشغيلية للمؤسسة، وقعت اتفاقية مع شركة "سيراب إس إيه" الفرنسية لتقديم خدمات تقنية وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية لقطاع الطاقة النووية.

وقالت المؤسسة إن الاتفاقية تتضمن "تقديم خدمات تقنية لدعم عمليات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية في محطات براكة".

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