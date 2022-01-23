استقالة فيصل الجديعي رئيس "المراكز العربية" وتعيين "محمد مراد" بديلاً له
الاستقالة بناءً على طلبه لأسباب شخصية
أعلنت شركة المراكز العربية "المراكز"، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارتها على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة فيصل بن عبدالله الجديعي من منصبه اعتباراً من تاريخ 31 يناير 2022.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن مجلس الإدارة وافق على تكليف العضو المنتدب محمد رفيق مراد بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر.
وأضافت أن أسباب استقالة فيصل بن عبدالله الجديعي جاءت بناءً على طلبه لأسباب شخصية.
وأوضحت أن محمد رفيق مراد يمتلك 28 عامًا من الخبرة الإدارية العالمية في مجالات التكنولوجيا وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية.
وحصل مراد على درجة البكالوريوس في العلوم مع مرتبة الشرف من الجامعة اللبنانية الأميركية، لبنان، 1994. وكذلك على درجة الماجستير من جامعة انسياد، فرنسا، 2001.
-
"العقارية السعودية" تحصل على تسهيلات من بنك الجزيرة بـ400 مليون ريالستستخدم التسهيلات في تمويل جزء من قيمة شراء أرض خام في شرق الرياض شركات
-
اكتتاب "أنابيب الشرق المتكاملة".. تغطية حصة المؤسسات 71.8% و سعر الطرح 80 ريالاأعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات ... أسواق المال
-
انخفاض أرباح "المراعي" 15% بالربع الرابع لـ286.5 مليون ريالتراجعت الأرباح السنوية في 2021 بنحو 21% إلى 1.56 مليار ريال شركات