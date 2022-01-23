استقالة فيصل الجديعي رئيس "المراكز العربية" وتعيين "محمد مراد" بديلاً له

أعلنت شركة المراكز العربية "المراكز"، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارتها على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة فيصل بن عبدالله الجديعي من منصبه اعتباراً من تاريخ 31 يناير 2022.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن مجلس الإدارة وافق على تكليف العضو المنتدب محمد رفيق مراد بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر.

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وأضافت أن أسباب استقالة فيصل بن عبدالله الجديعي جاءت بناءً على طلبه لأسباب شخصية.

وأوضحت أن محمد رفيق مراد يمتلك 28 عامًا من الخبرة الإدارية العالمية في مجالات التكنولوجيا وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية.

وحصل مراد على درجة البكالوريوس في العلوم مع مرتبة الشرف من الجامعة اللبنانية الأميركية، لبنان، 1994. وكذلك على درجة الماجستير من جامعة انسياد، فرنسا، 2001.