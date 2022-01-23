أول متجر غير افتراضي من أمازون.. السير عكس الاتجاه!

أعلنت شركة "أمازون" افتتاحها أول متجر ملابس حقيقي غير إلكتروني لها على ‏الإطلاق، والذي يحمل تجربة تسوق عالية التقنية.‏

أطلقت "أمازون" على متجرها الجديد اسم "أمازون ستايل"، ولن يجبر العملاء على البحث يدويا عن الحجم أو اللون المناسبين للملابس.

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وبدلا من ذلك يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالقطعة المعروضة ضوئيا باستخدام تطبيق "أمازون" من أجل معرفة الأحجام والألوان وتقييمات العملاء والتفاصيل الأخرى.

بعد ذلك يمكن إرسال القطعة المراد شراؤها إلى غرفة القياس، أو إلى منطقة الاستلام في حال لم تكن بحاجة إلى قياسه.

يمكن فتح باب غرفة القياس باستخدام التطبيق، والتي يوجد فيها كل العناصر التي تم اختيارها على التطبيق، وفي الداخل هناك شاشة تعمل باللمس تتيح متابعة التسوق وطلب عناصر جديدة لتجربتها.

يذكر أنه سيجري افتتاح أول متجر ملابس حقيقي تابع لموقع "أمازون" في لوس أنجلوس، في وقت لاحق من العام الحالي.