.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أول متجر غير افتراضي من أمازون.. السير عكس الاتجاه!

  • الخط
أمازون
أمازون
أمازون

أول متجر غير افتراضي من أمازون.. السير عكس الاتجاه!

يوفر تقنيات تسوق عالية.. وغرفة قياس بشاشة لمس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "أمازون" افتتاحها أول متجر ملابس حقيقي غير إلكتروني لها على ‏الإطلاق، والذي يحمل تجربة تسوق عالية التقنية.‏

أطلقت "أمازون" على متجرها الجديد اسم "أمازون ستايل"، ولن يجبر العملاء على البحث يدويا عن الحجم أو اللون المناسبين للملابس.

وبدلا من ذلك يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالقطعة المعروضة ضوئيا باستخدام تطبيق "أمازون" من أجل معرفة الأحجام والألوان وتقييمات العملاء والتفاصيل الأخرى.

السعودية: 1321 مصنعًا في قطاع اللدائن باستثمارات 35 مليار ريال اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية: 1321 مصنعًا في قطاع اللدائن باستثمارات 35 مليار ريال

بعد ذلك يمكن إرسال القطعة المراد شراؤها إلى غرفة القياس، أو إلى منطقة الاستلام في حال لم تكن بحاجة إلى قياسه.

يمكن فتح باب غرفة القياس باستخدام التطبيق، والتي يوجد فيها كل العناصر التي تم اختيارها على التطبيق، وفي الداخل هناك شاشة تعمل باللمس تتيح متابعة التسوق وطلب عناصر جديدة لتجربتها.

يذكر أنه سيجري افتتاح أول متجر ملابس حقيقي تابع لموقع "أمازون" في لوس أنجلوس، في وقت لاحق من العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟ هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟
اكتشف المزيد