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اليوم.. بدء طرح 5% من شركة "جاز العربية" في سوق "نمو"

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جاز العربية
شركة جاز العربية للخدمات
سوق السعودية

اليوم.. بدء طرح 5% من شركة "جاز العربية" في سوق "نمو"

تحديد النطاق السعري للطرح بين 75- 90 ريالاً للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة جاز العربية للخدمات "جاز" عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت "فالكم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن النطاق السعري تحدد بين 75-90 ريال للسهم الواحد.

تتمثل عملية الطرح بطرح عدد 790 ألف سهماً عادياً من أسهم الشركة الحالية، تمثل نسبة 5% من رأس المال المصدر للشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

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وأضافت "فالكم المالية"، أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 23 يناير 2022 وتنتهي في تاريخ 27 يناير 2022.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص عدد 790 ألف سهماً عادياً تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم ، فيما يبلغ الحد الأقصى 789,990 سهم.

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