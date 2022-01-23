انخفاض أرباح "المراعي" 15% بالربع الرابع لـ286.5 مليون ريال

أعلنت شركة المراعي السعودية اليوم الأحد انخفاض أرباحها الفصلية 14.7% في الربع الرابع من 2021، إلى 286.5 مليون ريال، مقابل 359.9 مليون ريال، في الربع الرابع من 2020.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق انخفضت أرباح المراعي بنسبة 29.9%، والتي كانت 409.1 مليون ريال.

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كما انخفضت الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الرابع 21.5%، إلى 392 مليون ريال، مقابل 500 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وحققت "المراعي" أرباحا في 2021، بلغت قيمتها 1.56 مليار ريال، بنسبة تراجع بنحو 21%.

وقالت شركة المراعي في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، سبب الانخفاض في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة للربع الرابع من2021م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 14.7%، يعود بشكل رئيسي إلى عدة أسباب.

الإيرادات

ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.5% مقابل السنة الماضية وذلك بسبب تحسن أوضاع السوق مقارنة بالسنة الماضية المتأثرة بـ (كوفيد-19) والقيود المتعلقة بها.

المفتاح الأساسي للنمو كان قطاع المخابز والذي ارتفع بنسبة 21.5% متبوع بارتفاع في قطاع الألبان ومشتقاته حيث شهدت ارتفاع في المنتجات الطازجة والمنتجات طويلة الأجل بنسبة 12% مقابل السنة الماضية، النمو الإيجابي كان مشهوداً خلال كل القنوات والدول ماعدا مملكة البحرين (والتي لم تشكل اختلافاً كبيراً بسبب الطرح لضريبة القيمة المضافة في بداية السنة)، وكان التقدم ملحوظاً في سلطنة عمان والتي عادت إلى النمو الإيجابي بعد الانخفاض خلال السنتين الماضية بسبب المنافسة الشديدة في القطاع.

انخفض إجمالي الربح 3.2% بسبب ارتفاع تكلفة السلع الأساسية الزراعية والألبان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن العالمية ومواد التغليف التي ساهمت في انخفاض صافي الربح.

المصرفات

ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 29.6 مليون ريال وبمعدل 4.9% متماشيةً مع النمو في الكمية والإيرادات.

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 9.9 مليون ريال وبمعدل 7.6% متماشيةً مع النمو التجاري العام.

وارتفعت المصروفات الأخرى بمبلغ 7.9 مليون ريال، وذلك بسبب تأثير السنة الماضية، حيث صافي المصروفات للسنة الماضية تضمن ربح لمرة واحدة بسبب بيع حقوق أسهم.

عكس/(خسائر) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية: أسفرت عن خسارة بمبلغ 11.0 مليون ريال بسبب مخاطر الائتمان المعدلة مستقبلاً، متأثرة بشكل رئيسي بارتداد قناة خدمات التمويل.

انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 53.6 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض معدلات التمويل وانخفاض متوسط صافي الدين.

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 14.7% للفترة الحالية.

قطاع الألبان والعصائر

انخفضت أرباح القطاع بمعدل 6.2%، بغض النظر عن ارتفاع إيرادات القطاع المشهود في كل الأسواق، كان الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة السلع والأعلاف مدفوعة بارتفاع تكلفة الذرة والصويا وتكلفة شحنها.

قطاع المخبوزات

ارتفعت أرباح القطاع بمعدل 6.8% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نمو الإيرادات بنسبة 21.5% بسبب الاستئناف الجزئي للمدارس.

قطاع الدواجن

انخفض صافي ربح القطاع بـ 23.6%، بغض النظر عن الارتفاع في الإيرادات، يعود الانخفاض في القطاع إلى سببين، أولاً، مزيج مبيعات القنوات غير ملائم مدفوعاً بزيادة في خدمات التموين، وثانياً بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف وخصوصاً الذرة والصويا.

الأنشطة الأخرى

سجلت خسائر بقيمة 44.1 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسارة بقيمة 21.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب بيع حقوق أسهم.