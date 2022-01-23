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"واتساب" تعلن عن ميزة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء المستخدمين

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In this file photo taken on March 22, 2018 This photo illustration taken on March 22, 2018 shows apps for Facebook, Instagram, Whatsapp and other social networks on a smartphone in Chennai, India. (AFP)
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واتساب

"واتساب" تعلن عن ميزة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء المستخدمين

لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة

دبي - العربية.نت

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يعمل تطبيق التراسل "واتساب" على ميزة منتظرة تتيح لمستخدميه ترحيل ‏محفوظات المحادثات من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون".‏

جرى الكشف عن هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من "واتساب"، الذي يحمل رقم (22.2.74) الخاص بهواتف "آيفون"، والإصدار التجريبي (2.21.20.11) لهواتف "أندرويد".

يشير كلا التحديثين إلى ميزة قد تتيح نقل محادثات "واتساب" من "أندرويد" إلى "آيفون" باستخدام تطبيق "Move to iOS".

كما شارك موقع "وابيتا إنفو" بضع لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة.

سيطلب "واتساب" الإذن قبل بدء عملية نقل محفوظات الدردشة، بعد ذلك سيطلب من المستخدم إبقاء التطبيق مفتوحا وكذلك هاتفه أثناء ترحيل محادثاته.

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