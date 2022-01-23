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"العقارية السعودية" تحصل على تسهيلات من بنك الجزيرة بـ400 مليون ريال

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سوق السعودية

"العقارية السعودية" تحصل على تسهيلات من بنك الجزيرة بـ400 مليون ريال

ستستخدم التسهيلات في تمويل جزء من قيمة شراء أرض خام في شرق الرياض

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العقارية السعودية "العقارية" حصولها على تسهيلات مصرفية (تمويل تجسيري) متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الجزيرة بقيمة 400 مليون ريال سعودي لتمويل جزء من قيمة شراء أرض خام شرق الرياض.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "مجموعة تداول" السعودية إن مدة التمويل 360 يوم، وأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، شملت سند لأمر بمبلغ 400 مليون ريال، إضافة إلى رهن الأرض موضوع التمويل لصالح البنك.

وذكرت الشركة أنها ستستخدم التسهيلات في تمويل جزء من قيمة شراء أرض خام في شرق الرياض (شمال طريق الدمام، حي القادسية / المرجان)، والجزء الآخر من قيمة الشراء تم تمويله من الموارد الذاتية.

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ولفتت لوجود أطراف ذات علاقة، وهو محمد بن سعد بن داود عضو مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة في بنك الجزيرة.

وقامت الشركة بسحب مبلغ 382.7 مليون ريال من قيمة التمويل أعلاه لسداد جزء من قيمة شراء الأرض.

كانت "العقارية" قد أعلنت بتاريخ 05 يناير 2022م شراء أرض خام في شرق الرياض (شمال طريق الدمام، حي القادسية / المرجان) بقيمة 727 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي).

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