"المعمر" ترسي عقدين مع "إدارات للاتصالات" بـ 84.5 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الأحد، عن ترسية وتوقيع عقدين مع شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، طرف ذي علاقة، بقيمة 84.5 مليون ريال.

وقالت "المعمر" في بيان على "تداول السعودية"، إن العقد الأول يتضمن قيام شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خدمات مراكز المعلومات للشركة، بقيمة 57 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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وأضافت أن الأثر المالي للعقد ينعكس على فترة 18 شهراً بداية من الربع الأول لعام 2022.

وفي بيان منفصل، قالت شركة "المعمر"، إن العقد الثاني يتضمن قيام شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خدمات استضافة سحابية (SaaS)، بقيمة 27.5 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن مدة العقد 60 شهراً ويبدأ أثره المالي من الربع الأول لعام 2022، لمدة 5 أعوام.

وتمتلك شركة المعمر لأنظمة المعلومات 50% من رأس مال شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشارت "إم آي إس"، إلى توقيع العقدين ضمن سياق الأعمال الاعتيادية دون مزايا تفضيلية، وسيتم المصادقة على العقدين خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.