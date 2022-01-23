"سابتكو" توقع عقد النقل العام في الدمام والقطيف بـ 149.6 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، اليوم الأحد، عن توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف مع أمانة المنطقة الشرقية، بقيمة 149.61 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وذكرت "سابتكو" في بيان على "تداول السعودية"، أن مدة العقد 5 سنوات.

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وأضافت أن أثر المشروع سيكون إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الأول 2022.

كانت الشركة قد تلقت إشعارا بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف مع أمانة المنطقة الشرقية.