"فيتش" ترفع تصنيف "السعودية للكهرباء" إلى A ليماثل تصنيف المملكة
التصنيف الجديد جاء نتيجة لتحسن السجل الائتماني المستقل للشركة
رفعت وكالة فيتش الدولية تصنيف الشركة السعودية للكهرباء الائتماني من درجة A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
وأكدت أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لتحسن السجل الائتماني المستقل للشركة، على خلفية تفعيل الإصلاحات المالية والتنظيمية في قطاع الكهرباء السعودي الذي تقوده وزارة الطاقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، منذ نوفمبر من عام 2020.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني المستقل للشركة، يعكس حجم إيراداتها الكبير ووضعها السوقي القوي في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمملكة، مبينةً في تقييمها أن تحسن سجل مخاطر الأعمال للشركة يأتي نتيجة لتنظيم إيراداتها وفق منهجية نموذج قاعدة الأصول المنظمة بدءًا من عام 2021.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، أن التصنيف الائتماني للشركة، هو دليل على أن الإصلاحات تعزز الوضع المالي للشركة وتحسن سجلها الائتماني، ومن ثم قدرتها على تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكنها من تنفيذ استراتيجيتها، الرامية إلى الإسهام في جعل قطاع الكهرباء أقوى وأكثر استدامة وموثوقية وكفاءة.
-
وزير دفاع اليمن: أمن الملاحة الدولية يتحقق بزوال أدوات إيرانأكد المقدشي أن الشعب اليمني يقف إلى جانب إخوانهم العرب في خندق واحد لمواجهة الأعمال العدائية والجرائم الإرهابية التي ترتكبها إيران وميليشياتها الحوثية اليمن
-
المدير التنفيذي لـ "أستراليا المفتوحة" يتوقع عودة ديوكوفيتش العام المقبلأعرب كريغ تيلي، المدير التنفيذي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عن تفاؤله بأن المصنف الأول على العالم، نوفاك ديوكوفيتش، سيحاول العودة للبطولة بداية من ... رياضة
-
الحكومة المصرية توضح حقيقة وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"التضامن الاجتماعي: انتظام صرف المعاشات لكافة المستفيدين مع توافر شروط الاستحقاق اقتصاد