تعيين روبرت ويلت رئيساً تنفيذياً لشركة "معادن"

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن قرار مجلس إدارتها بتعيين روبرت ويلت (بوب) رئيساً تنفيذياً للشركة؛ اعتباراً من بداية فبراير 2022، بعد انتهاء تكليف المهندس عبدالعزيز الحربي المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للشركة، والذي سيشغل منصب النائب للرئيس التنفيذي.

وقالت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، إن روبرت ويلت حائز على درجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية من الأكاديمية العسكرية الأميركية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد.

مادة اعلانية

وأضافت أنه يتمتع بخبرة تجاوزت 30 سنة في الإدارة الصناعية، حيث التحق بشركة ألكوا الأميركية، وتقلّد عدة مناصب تنفيذية، وشَغلَ منصب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الطاقة، ومنصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، حتى تقلَد منصب نائب الرئيس للمنتجات الأولية العالمية.

كما شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سوفينا فودز" الكندية المتخصصة في صناعة الغذاء.

وفي بيان منفصل، أعلنت "معادن" عن قرار مجلس إدارتها بتعيين روبرت ويلت عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة، موضحة أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسيُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.