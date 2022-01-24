أرامكو السعودية تبرم 50 اتفاقية خلال إطلاق النسخة السادسة من "اكتفاء"

تبرم شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، خلال المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" 50 مذكرة تفاهم جديدة، كما ستشهد أعمال المنتدى التي تستمر ثلاثة أيام في معرض الظهران إكسبو، عرض التقدم في مبادرة استدامة الأعمال للشركة.

وقالت "أرامكو" في بيان، إن البرنامج يهدف إلى تحفيز بناء القيمة المحلية، وتعظيم النمو الاقتصادي طويل الأجل، والتنويع، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى، تسهّل تطوير قطاع طاقة متنوعٍ ومستدام وتنافسي على الصعيدين المحلي والعالمي في وقت تأثرت فيه سلاسل التوريد عالميًا بسبب جائحة COVID-19.

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وأضافت أرامكو السعودية، أنه بفضل برنامج اكتفاء تمكّنت من تحقيق نقلة كبيرة في زيادة المحتوى المحلي تمثّلت في توجيه 59% من إنفاقها خلال العام 2021م إلى المورّدين المحليين بحيث يكون الإنفاق داخل اقتصاد المملكة، مقارنة بـ 35% عند إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في العام 2015.

ويسلّط منتدى اكتفاء، الذي يُعقد تحت شعار "تمهيد الطريق للنجاح الاقتصادي" الضوء على كيفية استمرار الشراكات مع أكثر شركات الطاقة واللوجستيات والتصنيع نجاحًا في العالم، وفرص تعزيز بيئة النظام التجاري المحلي، وتمكين الإمداد الموثوق للطاقة للعالم.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن منتدى ومعرض اكتفاء ينعقد هذا العام بحجم أكبر وفرص استثمارية أكثر مقارنة بالسنوات الماضية، وفي وقت يشهد فيه العالم تحديات مستمرة في سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن أرامكو السعودية حققت موثوقية أكبر عبر برنامج اكتفاء أتاحت لها الاستجابة بسرعة استثنائية للأسواق خلال الأوقات الصعبة.

وتابع: "نحن مستمرون بالتعاون مع شركائنا التجاريين في تنمية القدرات المحلية بنحوٍ يكفل لنا المحافظة على مكانة أرامكو السعودية بوصفها الشركة الأكثر موثوقية للطاقة على مستوى العالم، وفي نفس الوقت يزيد في نمو الاقتصاد الوطني واتساعه في عدة مجالات حيوية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وأضاف الناصر: "المملكة تشهد تحولات كبرى، وهي أرض خصبة للفرص الاستثمارية، وأرامكو السعودية فخورة أن يكون لها دور كبير في تمكين التحوّلات وإتاحة الفرص عبر برنامج اكتفاء ومشاريع المحتوى المحلي الكبرى المرتبطة به مثل مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، وبرنامج نماءات أرامكو".

وأشار الناصر إلى أن استثمار أرامكو السعودية في شبكة من الموردين الوطنيين يزيد من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ويتيح الآلاف من الفرص الوظيفية والتدريبية الجيدة للشباب والشابات السعوديين في قطاع الطاقة.

وأسهم برنامج اكتفاء في إنشاء قاعدة صناعية تنافسية أدت إلى وصول الصادرات إلى أكثر من 40 دولة، في ذات الوقت الذي وفّر فيه متطلبات المحتوى المحلي المضمنة في آلاف العقود التي تجاوزت 100 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، كما جذب البرنامج أكثر من 540 استثمارًا إلى المملكة من 35 دولة.

ويحوي نموذج "اكتفاء" العديد من العناصر الأساسية مثل الابتكار والاستدامة، حيث يتميّز باحتضانه للتقنيات الجديدة وتشجيعه لشبكات لوجستية أكثر فعالية، وتركيزه على إطار اقتصاد الكربون الدائري. كما يشكّل الأمن السيبراني أيضًا أحد أولويات البرنامج بضمانه توفير الحماية القوية لأرامكو السعودية وشبكة مورّديها والمقاولين من أي تهديدات سيبرانية ويحافظ على استمرارية الأعمال.

وتضمنت من الاتفاقيات الجديدة لبرنامج "اكتفاء" التي تم توقيعها، اتفاقية مع شلمبرجير تضمنت شراكة حول الريادة في مجال المناخ والرقمنة من خلال مبادرات التوطين، واتفاقيات مشتريات محلية لمعدات فوهات الآبار مع شركات كاميرون وتكنيب أف إم سي وبيكر هيوز، واتفاقية توطين تصنيع أوعية الضغط مع لارسن وتوبرو.

واتفاقية مع شركة ساذرلاند قلوبال سيرفسز لتوطين خدمات المدينة الذكية، واتفاقية مع شركة التوليد المشترك في تناقيب لتوليد مشترك وتحلية مياه في تناقيب، واتفاقية مع هانيويل لتوطين حلول التشغيل الآلي للعمليات، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون استثماري في ألياف الكربون مع شركة الفنار.