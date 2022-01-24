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المراكز العربية توزع 356.25 مليون ريال على مساهميها

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سوق السعودية

المراكز العربية توزع 356.25 مليون ريال على مساهميها

أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم حتى 26 يناير 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الاثنين، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن إجمالي التوزيعات تبلغ 356.25 مليون ريال، سيتم توزيعها على 475 مليون سهم، لتصل ربحية السهم إلى 0.75 ريال.

وأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 26 يناير 2022، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

وتراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 18.27% في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 90.8 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 111.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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