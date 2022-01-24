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تحالف "نيسان - رينو - ميتسوبيشي" يعتزم استثمار 23 مليار دولار في المركبات الكهربائية

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سيارات كهربائية
سيارات كهربائية (تعبيرية)
سيارات كهربائية

تحالف "نيسان - رينو - ميتسوبيشي" يعتزم استثمار 23 مليار دولار في المركبات الكهربائية

على مدى السنوات الخمس المقبلة

دبي - رويترز

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قال شخصان مطلعان لرويترز إن شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز تخطط لمضاعفة استثماراتها ثلاث مرات لتطوير السيارات الكهربائية بشكل مشترك.

ومع مواجهة شركات صناعة السيارات الكبيرة ضغوطا من المنافسين الجدد والتحول المتوقع في الطلب نحو المركبات الكهربائية فإن التحالف الفرنسي الياباني يسعى إلى زيادة التعاون.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تعلن الشركات الثلاث يوم الخميس عن خطة لاستثمار أكثر من 20 مليار يورو (23 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في تطوير السيارات الكهربائية.

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وقالت إن من المتوقع أن يتوصل التحالف بحلول عام 2030 إلى أكثر من 30 بطارية كهربائية جديدة تدعمها خمس منصات مشتركة.

وقال الشخصان المطلعان على الخطة إن هذا بالإضافة إلى عشرة مليارات يورو أنفقتها المجموعة بالفعل على التحول للسيارات الكهربائية.

ورفض متحدث باسم نيسان "التعليق على التكهنات". ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم رينو وميتسوبيشي على طلبات التعليق.

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