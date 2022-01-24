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تينيو الأميركية تطلق شركة استشارات مالية في الشرق الأوسط

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شركة تينيو للاستشارات
شركة تينيو
دبي

تينيو الأميركية تطلق شركة استشارات مالية في الشرق الأوسط

الشركة تعمل بالفعل في مجال الاتصالات الاستراتيجية والاستشارات الإدارية وخدمات استشارات إدارة المخاطر

دبي - رويترز

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قالت شركة تينيو ومقرها نيويورك، اليوم الاثنين، إنها ستطلق شركة استشارات مالية في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة، التي تعمل بالفعل في مجال الاتصالات الاستراتيجية والاستشارات الإدارية وخدمات استشارات إدارة المخاطر في المنطقة، إنها عينت ماتيو وايلد وإيلي فاخوري من أليكس بارتنرز.

وشارك وايلد في إعادة هيكلة شركة أرابتك وشركة إن.إم.سي للرعاية الصحية، التي تدير مستشفيات في دبي في حين عمل فاخوري في مشروعات مثل مجموعة أبراج.

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