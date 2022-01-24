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"مصر السيادي" للعربية: نمهد لطرح الوطنية البترولية العام الحالي

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اقتصاد مصر

"مصر السيادي" للعربية: نمهد لطرح الوطنية البترولية العام الحالي

رئيس الصندوق في لقاء خاص: أول إنتاج للهيدروجين الأخضر في نوفمبر المقبل

دبي - العربية.نت

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كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في لقاء خاص مع "العربية" عن العمل على إعادة الهيكلة القانونية للشركة الوطنية لتوزيع المواد البترولية، تمهيدا لطرحها في البورصة المصرية العام الحالي.

وأفاد بالعمل على وضع الجدول الزمني المفصل من أجل طرح الشركة، بجانب وضع ضوابط حوكمة الشركات بوجه عام.

واستعرض سليمان مستهدفات الصندوق في دعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدا وجود شهية استثمارية عالمية للدخول في الاقتصاد الأخضر المصري.

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وتوقع أول إنتاج للهيدروجين الأخضر في نوفمبر وإنشاء مناطق لوجستية صديقة للبيئة، ومخازن استراتيجية، ومناطق مستدامة.

وقال إن الطاقة المتجددة، هي أحد 6 أفرع أخرى لصندوق البنية الأساسية، الذي يسعى لخلق كيان استثماري متاح للمستثمرين الماليين ليكون لديهم قدرة على الاستثمار في البنية الأساسية ومنها الاستثمارات الخضراء في هذا المجال.

يذكر أن العام الماضي، شهد طرح 3 شركات بحصيلة 7.95 مليار جنيه فيما استقبلت البورصة 5 إدراجات من بينهم 3 شركات ناتجة عن التقسيم وهي (أوراسكوم للاستثمار القابضة- الحديد والصلب للمناجم - تنمية للاستثمار العقاري)، كما تم إدراج (انتجريتيد دياجنوستكس - المشروعات الصناعية) بالإضافة إلى طرح حصة في السوق الثانوي من شركة أبوقير للأسمدة والتي نالت زخماً كبير من قبل المؤسسات المالية.

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