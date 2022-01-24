مساهمو "عذيب للاتصالات" يوافقون على تخفيض رأسمالها 60.6%

وافق مساهمو شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمالها بنسبة 60.62% ليصبح نحو 89.99 مليون ريال مقابل 228.53 مليون ريال قبل التخفيض.

وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الأسهم بعد التخفيض تصبح نحو 8.99 مليون سهم، مقابل 22.85 مليون سهم قبل التخفيض، عبر إلغاء 3.03 سهم لكل 5 أسهم.

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وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2021، والبالغة نحو 138.58 مليون ريال بنسبة 99.97%.

وتلغي الشركة نحو 13.85 مليون سهم من أسهم "عذيب للاتصالات".