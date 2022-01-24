"زجاج" توقع مذكرة تفاهم مع "سرك" لإنشاء شركة مشتركة

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك".

وذكرت "زجاج" في بيان على "تداول السعودية"، أن مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء شركة مشتركة تركز على معالجة نفايات الزجاج لإنتاج مادة خام لتصنيع الزجاج، وإجراء البحوث وتبادل المعلومات اللازمة لتطوير الأنشطة على النحو المنصوص عليه في المذكرة، بالإضافة إلى المساعدة التجارية والتقنية والتشغيلية.

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وأضافت أن مدة المذكرة عامين من تاريخ توقيعها.

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة، وسوف تعلن عن المستجدات بهذا الشأن لاحقاً.