"سابتكو" توقع عقد النقل الترددي في المدينة المنورة بـ57.49 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي- سابتكو، عن توقيع عقد النقل الترددي في المدينة المنورة مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بقيمة 57.49 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن مدة العقد تصل إلى 5 سنوات، وسيكون الأثر إيجابيا على إيرادات الشركة اعتبارا من النصف الأول من عام 2022.

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وكانت سابتكو أعلنت أمس الأحد، عن توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف مع أمانة المنطقة الشرقية، بقيمة 149.61 مليون ريال.