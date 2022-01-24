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"سابتكو" توقع عقد النقل الترددي في المدينة المنورة بـ57.49 مليون ريال

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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
سوق السعودية

"سابتكو" توقع عقد النقل الترددي في المدينة المنورة بـ57.49 مليون ريال

مدة العقد 5 سنوات

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي- سابتكو، عن توقيع عقد النقل الترددي في المدينة المنورة مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بقيمة 57.49 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن مدة العقد تصل إلى 5 سنوات، وسيكون الأثر إيجابيا على إيرادات الشركة اعتبارا من النصف الأول من عام 2022.

وكانت سابتكو أعلنت أمس الأحد، عن توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف مع أمانة المنطقة الشرقية، بقيمة 149.61 مليون ريال.

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