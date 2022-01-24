.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"سابك للمغذيات" تعتزم الاستحواذ على 49% من شركة "آي تي جي" بـ 1.2 مليار ريال

  • الخط
شعار سابك للمغذيات الزراعية
شعار سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

"سابك للمغذيات" تعتزم الاستحواذ على 49% من شركة "آي تي جي" بـ 1.2 مليار ريال

تتركز مبيعاتها للمزارعين والعميل النهائي في عدد من الدول الأفريقية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية ملزمة للاستحواذ على نسبة 49% من رأس مال شركة آي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد مقابل قيمة إجمالية 320 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون والتغيير في قيمة رأس مال العامل والذي سيتم تحديده عند اكتمال الصفقة.

وقالت "سابك للمغذيات" في بيان على "تداول السعودية"، إن شركة آي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المزج والتوزيع للأسمدة الزراعية "المغذيات الزراعية" حيث تتركز مبيعاتها للمزارعين والعميل النهائي في عدد من الدول الأفريقية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الشركة الاستراتيجية في تكامل عملياتها لتشمل توزيع ومزج المغذيات الزراعية في الأسواق العالمية والوصول بالقرب من المزارعين والعميل النهائي، وبالتالي التوسع في نشاطاتها والاستفادة من فرص النمو لمواكبة التطورات المتوقعة ووضعها في موقع ريادي على خارطة صناعة المغذيات الزراعية العالمية.

السعودية تطلق أول محطة تحلية مياه عائمة اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تطلق أول محطة تحلية مياه عائمة

وأوضحت أن الصفقة مشروطة باستيفاء المتطلبات النظامية والشروط والأحكام الأخرى وفقاً لاتفاقية الاستحواذ.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ خلال النصف الثاني للعام المالي 2022.

وقالت "سابك للمغذيات" إنها ستمول هذا الاستحواذ عن طريق الموارد الذاتية بالإضافة للتسهيلات البنكية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها
اكتشف المزيد