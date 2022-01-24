"كيري" تفتتح أكبر منشأة لها بالشرق الأوسط في جدة السعودية
ستخصص المنشأة الجديدة لإنتاج مكونات غذائية ومنتجات النكهات المغذية
افتتحت كيري، شركة الأغذية، منشأة جديدة في جدة، تعد الأكبر لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بمساحة تبلغ 21500 قدم مربعة، وواحدة من أكثر المنشآت حداثة وكفاءة في العالم.
ستخصص المنشأة الجديدة لإنتاج مكونات غذائية ومنتجات النكهات المغذية المميزة والمستدامة لجميع أسواق الشرق الأوسط.
تأتي هذه المنشأة الجديدة كجزء من الاستثمارات التي خصصتها شركة كيري لمنطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع الماضية والمقدرة بنحو من 80 مليون يورو.
ستستخدم الشركة في منشأتها الجديدة، التي توظف حاليًا نحو 130 شخصًا، تقنياتها العالمية المبتكرة التي تتلاءم مع الأذواق المحلية لمساعدة شركات الأغذية والمشروبات على مواكبة الطلب المتزايد من قبل المستهلكين في المنطقة على أطعمة ومشروبات صحية ولذيذة وأكثر استدامة، خصوصًا في قطاع المخابز والوجبات الخفيفة واللحوم.
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