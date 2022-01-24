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"كيمانول" توقع اتفاقية التصاميم الهندسية لمشروع توسعة مصنع الميثانول

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كيمانول
شعار شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"
سوق السعودية

"كيمانول" توقع اتفاقية التصاميم الهندسية لمشروع توسعة مصنع الميثانول

مع الشركة مالكة التقنية لمصنع الميثانول الحالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن توقيع اتفاقية عمل التصاميم الهندسية الأولية لمشروع توسعة مصنع الميثانول مع الشركة مالكة التقنية لمصنع الميثانول الحالي المملوك للشركة.

كانت "كيمانول" قد حصلت على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول وذلك بزيادة إنتاجه السنوي بنحو 100 ألف طن ليصبح الإنتاج السنوي 331 ألف طن.

وقالت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الميثانول ستستخدم كلقيم لإنشاء مصانع الشركة التوسعية والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.

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وأضافت أن مشروع توسعة الميثانول يعتبر ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة التوسعية، وسيساهم في تحقيق متطلبات المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على خفض تكاليف الإنتاج.

وتوقعت الانتهاء من المشروع خلال الربع الرابع من العام 2022.

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