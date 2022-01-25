أدنوك الإماراتية تؤسس شركة جديدة لإصدار السندات واستكشاف فرص التمويل

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تأسيس شركة جديدة تابعة لها باسم (أدنوك مربان) لإصدار سندات الدين الأولية واستكشاف فرص تمويل جديدة.

وقالت أدنوك في بيان إن أدنوك مربان ستصبح الشركة الرئيسية المُصنفة ائتمانيا والمُصدرة لسندات الدّين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك.

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وأضافت أنه من المتوقع أن تحصل الشركة الجديدة، التي تحمل اسم مربان، وهو اسم خام النفط الرئيسي لشركة أدنوك، على تصنيف AA من ستاندرد آند بورز، و Aa2 من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وAA من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتابعت: "أن هذه التصنيفات تأتي تماشيا مع التصنيفات الممنوحة لإمارة أبوظبي".

تتيح هذه الخطوة بعض المرونة لأدنوك، مثل العديد من شركات النفط الخليجية التي اعتمدت تاريخيا على قروض مصرفية، للسعي إلى إصدار سندات طويلة الأجل والحصول على تسعير أفضل.

من جهتها ذكرت وكالة رويترز أن بنكي جي بي مورغان ومورغان ستانلي بدآ جولة ترويجية لإصدار سندات لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وأصدرت شركة أرامكو السعودية سنداتها أول مرة في أبريل/نيسان 2019 وجمعت 12 مليار دولار قبل بضعة أشهر من طرحها العام القياسي الذي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار.



واهتزت أسواق السندات العالمية بسبب إشارات بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى رفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة وسحب لإجراءات التحفيز مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي جعل المستثمرين أكثر ترددا في إقراض الشركات إلى أن تتضح الصورة.

ويعمل منتجو النفط الخليجيون على تنويع مصادر تمويلهم والبحث عن مبيعات طويلة الأجل لحصصهم في أصول الطاقة والاستفادة من انتعاش أسعار النفط الخام لجذب المستثمرين الأجانب.

وتسعى أدنوك، التي تورد نحو 3% من الطلب العالمي على النفط، إلى استخراج قيمة من الشركات التي تملكها وتصفية أصولها.

وقالت مصادر لرويترز في نوفمبر/تشرين الثاني إنه تم اختيار أدنوك للإمداد والخدمات، وهي وحدة الشركة للخدمات اللوجستية والبحرية والشحن، لطرح محتمل في أبوظبي في 2022.