أبوظبي
بلومبرغ: ADQ تخطط لجمع 1.1 مليار دولار من بيع حصة بموانئ أبوظبي
عبر بيع 1.25 مليار سهم في المجموعة بسعر 3.2 درهم لكل سهم
يسعى صندوق الثروة ADQ إلى جمع 1.1 مليار دولار جراء طرح حصة في مجموعة موانئ أبوظبي للاكتتاب في سوق أبوظبي، بحسب وكالة بلومبرغ.
سيبيع الصندوق نحو 1.25 مليار سهم في المجموعة بسعر 3.2 درهم لكل سهم على أن يتم طرح السهم في سوق أبوظبي في الثامن من فبراير المقبل.
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يذكر أن موانئ أبوظبي تم إنشاؤها في عام 2006 وتساهم بنسبة تتجاوز الـ 13% من الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي.
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