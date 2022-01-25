رئيس إياتا يعبر عن القلق بشأن نزاع الخطوط القطرية مع إيرباص

قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الثلاثاء، إن قرار إيرباص إلغاء عقد للخطوط الجوية القطرية، يمثل تطورا جديدا "يبعث على القلق".

وأضاف ويلي والش، أنه ورؤساء شركات طيران أخرى يتطلعون لمعرفة الأسباب وراء النزاع، وأبلغ الصحافيين أن من المهم أن تعود العلاقات بين شركات الطيران والموردين إلى طبيعتها.

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وقالت شركة إيرباص الأسبوع الماضي، إنها ألغت عقدا مع الخطوط الجوية القطرية لشراء 50 طائرة من طراز إيه321 نيو التي تحتاجها الشركة لتدشين مسارات جديدة، مما قد يفاقم خلافاً مع أحد أكبر عملاء الشركة يتعلق بطائرات إيه 350 الأكبر حجما.

ودخلت الشركتان في خلاف منذ شهور حول أضرار في طائرات إيه350 من بينها عيوب في الطلاء وتشقق إطارات النوافذ وتآكل في طبقة للحماية من الصواعق.

وتقول الخطوط الجوية القطرية إن الهيئة التنظيمية المحلية أمرتها بوقف تحليق 21 من أصل 53 طائرة إيه350 مع بدء ظهور المشاكل، مما أطلق شرارة نزاع مرير مع إيرباص التي أقرت بوجود مشاكل فنية لكنها تقول إنه لا توجد مشكلة تتعلق بالسلامة.

وتطالب الخطوط الجوية القطرية بتعويض 618 مليون دولار عن الطائرات الإحدى والعشرين المتوقفة، بالإضافة إلى أربعة ملايين دولار عن كل يوم.

كما تطلب شركة الطيران من القضاة البريطانيين أن يأمروا إيرباص، ومقرها فرنسا، بألا تحاول تسليم المزيد من الطائرات حتى إصلاح ما تصفه بأنه عيب في التصميم.

وقالت إيرباص إنها "ستنكر جملة وتفصيلا" مزاعم شركة الطيران أمام القضاء واتهمتها بمحاولة تصوير المشاكل على نحو خاطئ على أنها تتعلق بالسلامة.