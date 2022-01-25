صندوق "الخبير للدخل" يوزع 2.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول" عن النصف الثاني من 2021، بنحو 11.82 مليون ريال لعدد وحدات مستحقة للأرباح نحو 47.28 مليون وحدة.

وقالت "الخبير المالية"، في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة الوحدة من التوزيع 0.25 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة الوحدة الاسمية 2.5%.

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وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 10 فبراير 2022، نهاية تداول يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.