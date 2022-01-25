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فايزر: الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحور أوميكرون لمدة 4 أشهر

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لقاح فايزر
لقاح فايزر
لقاح كورونا

فايزر: الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحور أوميكرون لمدة 4 أشهر

أخذ لقاح كورونا سنويا أفضل من تلقي جرعات معززة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة فايزر، إن الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحور أوميكرون من فيروس كورونا لمدة 4 أشهر.

وأظهرت دراسة مشتركة لشركة فايزر و BioNTech، أن الحصول على 3 جرعات من لقاح Covid-19 تنتج أجسامًا مضادة يمكنها تحييد متغير أوميكرون.

وأضافت الدراسة أن اللقاحات أظهرت تحييد متحور أوميكرون بشكل فعال في 4 أشهر بعد جرعة ثالثة.

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كان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، قد قال إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لفيروس كورونا سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر - بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فعالية في منع العدوى.

ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

وفي مقابلة مع قناة إن12 نيوز الإسرائيلية سئل بورلا عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دوري فأجاب "هذا لن يكون سيناريو جيدا. ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام".

وأضاف "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. أسهل على الناس أن يتذكروه".

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