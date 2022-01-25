"دله" تسعى لشراء 18.98% في "المركز الطبي الدولي" عبر مبادلة أسهم

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كن للاستثمار القابضة لشراء وبيع أسهم بنسبة 18.98% في شركة المركز الطبي الدولي وذلك عن طريق مبادلة الأسهم.

وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، إن مذكرة التفاهم المبرمة بين "دله" وشركة كن للاستثمار القابضة تتعلق بعملية مبادلة الأسهم المملوكة لشركة كن للاستثمار القابضة في شركة المركز الطبي الدولي مقابل إصدار أسهم جديدة في "دله الصحية" من خلال زيادة رأس مال "دله الصحية".

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وأضافت أنه سيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية التقييم النهائية.

وأوضحت "دله الصحية"، أن مفعول المذكرة يسري من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وستظل سارية المفعول حتى 30 سبتمبر 2022، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.

وعينت "دله" شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

وأشارت "دله الصحية" إلى أن الصفقة المحتملة قد تنطوي على أطراف ذوي علاقة، وفي تلك الحالة سيتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق.

ويخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والضريبية والقانونية، وللحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.