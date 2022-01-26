أرباح الإمارات دبي الوطني ترتفع 34% إلى 9.3 مليار درهم في 2021
يرفع توزيعات الأرباح النقدية إلى 50 فلسا للسهم الواحد
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق نمو في صافي الأرباح للعام 2021 بنسبة 34% ليصل إلى 9.3 مليار درهم مقارنة بنحو 7 مليارات درهم أرباح العام 2020.
وقال البنك في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، إن الأرباح تعكس مستوى مرونة نهج أعماله المتنوع والانتعاش القوي الناتج عن زخم التعافي الاقتصادي الملحوظ في العام 2021.
وأضاف أنه بالرغم من استمرار الانخفاض التاريخي في أسعار الفائدة، لا تزال الأعمال الأساسية تكتسب زخما متناسيا، لاسيما مع تسجيل طلب قياسي على قروض الأفراد.
وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني، أن الميزانية العمومية للمجموعة اكتسبت مزيداً من الدعم نتيجة التحسن في مزيج الودائع وقاعدة رأس المال الأساسية والسيولة مع الاستقرار في جودة الائتمان.
واقترح مجلس إدارة المجموعة زيادة بنسبة 25% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 50 فلسا للسهم الواحد.
وارتفع صافي ربح البنك بنسبة 53% في الربع الرابع من 2021، على أساس سنوي، إلى نحو ملياري درهم.
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