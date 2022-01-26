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أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 38% بالربع الرابع إلى 107 ملايين دينار

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بنوك الكويت

أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 38% بالربع الرابع إلى 107 ملايين دينار

بأعلى من توقعات المحللين البالغة 77 مليون دينار

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الكويت الوطني بنسبة تجاوزت 38% لتسجل 107 ملايين دينار خلال الربع الرابع من 2021.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 77 مليون دينار. وعزى البنك ارتفاع أرباحه الفصلية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7%.

كما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 30 فلسا للسهم بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% عن العام الماضي.

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