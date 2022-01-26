بنوك الكويت
أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 38% بالربع الرابع إلى 107 ملايين دينار
بأعلى من توقعات المحللين البالغة 77 مليون دينار
ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الكويت الوطني بنسبة تجاوزت 38% لتسجل 107 ملايين دينار خلال الربع الرابع من 2021.
وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 77 مليون دينار. وعزى البنك ارتفاع أرباحه الفصلية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7%.
مادة اعلانية
كما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 30 فلسا للسهم بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% عن العام الماضي.
اقرأ أيضاً
-
جنرال موتورز تخصص 7 مليارات دولار لإنتاج سيارات كهربائيةتخطط للوصول بإنتاجها إلى مليون سيارة سنوياً بحلول 2025 قصص اقتصادية
-
الذهب مستقر ومخاطر أوكرانيا تعوض أثر احتمال رفع الفائدة الأميركيةيحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي أسواق المال
-
صندوق الاستثمارات العامة يطلق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونيةتهدف إلى تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية