أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 38% بالربع الرابع إلى 107 ملايين دينار

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الكويت الوطني بنسبة تجاوزت 38% لتسجل 107 ملايين دينار خلال الربع الرابع من 2021.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 77 مليون دينار. وعزى البنك ارتفاع أرباحه الفصلية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7%.

مادة اعلانية

كما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 30 فلسا للسهم بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% عن العام الماضي.