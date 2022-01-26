سوق السعودية
"أنابيب" تفوز بعقد من أرامكو بـ268 مليون ريال
أثره المالي ينعكس بداية من الربع الثالث لعام 2022
أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، اليوم الأربعاء، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 268 مليون ريال.
وذكرت "أنابيب" في بيان على "تداول السعودية"، أن مدة العقد 13 شهراً، ووقعته أمس الثلاثاء.
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وأضافت أن أثره المالي ينعكس بداية من الربع الثالث لعام 2022 حتى الربع الأول لعام 2023.
كانت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، قد فازت بعقدين لتوريد أنابيب لشركة أرامكو في شهر نوفمبر 2021، بلغت قيمة العقد الأول 305 ملايين ريال، والثاني 66 مليون ريال.
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