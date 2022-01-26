"اتصالات" أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات عالميا بـ 12.5 مليار دولار

حصدت "اتصالات" على لقب أقوى علامة تجارية في مجال الاتصالات على مستوى العالم، لتصبح بذلك أول علامة تجارية تحقق هذا الإنجاز البارز في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لتقرير وكالة "براند فاينانس"، وكالة الاستشارات العالمية المتخصصة في مجال تقييم العلامات التجارية.

وعبر محفظة علامتها التجارية التي تتجاوز قيمتها 12.5 مليار دولار في مجال الاتصالات، لم يتوقف إنجاز "اتصالات" عند الاحتفاظ بتصنيف /AAA/ لعلامتها التجارية، بل حافظت أيضاً على لقب أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع القطاعات، والعلامة التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة.

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و تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل /FTTH/، ومن جهتها، توفر "اتصالات" بنية تحتية متقدمة لشبكة الألياف الضوئية لإثراء تجربة العملاء عبر جميع أعمالها.

وتعد "براند فاينانس" وكالة مستقلة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية. وتهدف الوكالة التي تأسست في عام 1996 وتتخذ من لندن مقراً لها، إلى ردم الفجوة بين التسويق والتمويل.

وتقوم "براند فاينانس" بتقييم أكثر من 5 آلاف علامة تجارية تنشط في جميع القطاعات والمناطق كل عام، وتصدر تقرير "براند فاينانس جلوبال 500" الذي يشمل العلامات التجارية الـ 500 الأعلى قيمة في العالم.