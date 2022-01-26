"المتقدمة" توصي بزيادة رأسمالها إلى 2.6 مليار ريال بأسهم منحة

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل 5 أسهم لمساهمي الشركة عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة.

وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح 2.6 مليار ريال، بدلاً من نحو 2.16 مليار ريال، بنسبة زيادة 20.1%.

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ويصبح عدد أسهم "المتقدمة" بعد الزيادة 260 مليون سهم، بدلاً من 216.47 مليون سهم قبل الزيادة.

وقالت "المتقدمة" إن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية لها.

وأوضحت أنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 261 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي و 174 مليونا من الأرباح المبقاة.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي بيان منفصل، أعلنت المتقدمة للبتروكيماويات، عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 1.5 مليون سهم وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وذكرت أن الغرض من شراء الأسهم هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين.

وأوضحت أنها من فئة الأسهم العادية، وتمول من موارد الشركة الذاتية.

وأشارت إلى أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين، ولن تستحق الأسهم المخصصة للموظفين أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.