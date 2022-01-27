أرباح "سابك للمغذيات" تقفز 1083% إلى 2.76 مليار ريال بالربع الرابع
بسبب ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات
أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة سابك للمغذيات الزراعية، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1083.28%، إلى نحو 2.76 مليار ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بنحو 233.56 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.
وارتفعت أرباح "سابك للمغذيات" بنسبة 129.07% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 1.206 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.
وذكرت "سابك للمغذيات" في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.
وأضافت أنه حد من أثر هذا الارتفاع، زيادة المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع في مخصص الزكاة.
وارتفعت أرباح "سابك للمغذيات" بنسبة 303.96% في 2021، لتصل إلى 5.23 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.29 مليار ريال في 2020.
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