بنوك الكويت
ارتفاع أرباح بنك بوبيان الفصلية 49% إلى 16.6 مليون دينار
تجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 11 مليون دينار
ارتفعت صافي أرباح بنك بوبيان الكويتي بنسبة 49% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، ليصل إلى 16.6 مليون دينار.
وعلى مدار العام الماضي بأكمله نمت أرباح البنك بنسبة 41% إلى 48.5 مليون دينار
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وأرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل، إلى جانب الزيادة في صافي إيرادات الاستثمار والانخفاض في مخصص انخفاض القيمة.
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