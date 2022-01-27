ارتفاع أرباح بنك بوبيان الفصلية 49% إلى 16.6 مليون دينار

ارتفعت صافي أرباح بنك بوبيان الكويتي بنسبة 49% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، ليصل إلى 16.6 مليون دينار.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله نمت أرباح البنك بنسبة 41% إلى 48.5 مليون دينار

مادة اعلانية

وأرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل، إلى جانب الزيادة في صافي إيرادات الاستثمار والانخفاض في مخصص انخفاض القيمة.