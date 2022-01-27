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ارتفاع أرباح "هرفي" السنوية 206% إلى 161.7 مليون ريال

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سوق السعودية

ارتفاع أرباح "هرفي" السنوية 206% إلى 161.7 مليون ريال

بدعم زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية، ارتفاع الأرباح بعد الزكاة والضريبة في عام 2021 بنسبة 206% إلى 161.73 مليون ريال، قياسا على 52.83 مليون ريال في عام 2020.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الأرباح السنوية يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 22%، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض المصاريف التمويلية، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف البيع والتسويق.

وزادت المبيعات خلال العام الماضي إلى 1.313 مليار ريال، مقابل 1.076 مليار ريال في عام 2020، بارتفاع 22.09%.

وزاد صافي الربح التشغيلي بنسبة 109% خلال العام الحالي إلى 190.95 مليون ريال، من 91.33 مليون ريال في العام السابق له.

وسجلت ربحية السهم عن العام 2021 نحو 2.5 ريال، قياسا على 0.82 ريال للسهم في عام 2020.

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