الأهلي السعودي يوزع 4 مليارات ريال عن أرباح النصف الثاني

أعلن البنك الأهلي السعودي، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021 بقيمة إجمالية تبلغ 4.030 مليار ريال.

وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ 4.478 مليار سهم، وبذلك تصل حصة السهم من الأرباح إلى 0.9 ريال، ما يعادل 9% من رأس المال.

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وأفاد البنك بأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً) وللمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وتابع البنك: "نلفت عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية".